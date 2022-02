Sanremo 2022, le lacrime di Amadeus nel festival della politica

Carlo Antini 02 febbraio 2022 a

a

a

Sanremo 2022 è iniziato tra le lacrime di Amadeus e le gag di Fiorello. In attesa di Saviano in scaletta giovedì sera, lo showman siciliano ha lanciato il generale Figliuolo come prossimo direttore artistico del Festival. Bellissima la prima co-conduttrice Ornella Muti e standing ovation per il ritorno dei Maneskin. Ma la scena l'ha rubata il FantaSanremo, vero fenomeno che ha coinvolto i cantanti in gara. Morandi e Bravi hanno urlato il nome del gioco sul palco dell'Ariston.

Morandi e Michele Bravi hanno già urlato il nome del gioco sul palco dell'Ariston. Il FantaSanremo fa impazzire tutti. Scapezzolate, cadute sulla scalinata, baci alla francese e cambi d'abito. Ma anche spostamenti della dentiera, testi dimenticati e fischi. Nel FantaSanremo vale tutto e il contrario di tutto. Il gioco non è al debutto ma quest' anno ha registrato il record di iscritti con oltre 125 mila squadre. Vince chi totalizza più punti. E da quest' anno si possono creare anche leghe tra amici, proprio come avviene nel più celebre Fantacalcio. Ogni giocatore ha a disposizione 100 «baudi» per «comprare» gli artisti della propria squadra: la valuta è intitolata al decano Pippo Baudo. Per formare una squadra occorre schierare 5 cantanti e nominare un capitano. Ogni artista ha una sua quotazione: si va dai 35 «baudi» di Mahmood e Blanco ai 32 di Achille Lauro, dai 28 «baudi» di Elisa ai 14 di Iva Zanicchi, Yuman e Matteo Romano.

Il regolamento della Federazione Italiana FantaSanremo stabilisce che non vale solo il piazzamento finale ma ci sono anche bonus e malus. La «scapezzolata» vale 10 punti («capezzolo in vista, il «vedo non vedo» non conta, +10 per ogni capezzolo»), 5 punti per chi esibisce l'ombelico, mentre vale 20 punti il «tatuaggio in zone pubiche in bella vista». L'artista che cambia il suo outfit guadagna 10 punti. Gli insulti o i gesti provocatori valgono 25 punti. Mentre 5 punti vengono assegnati per un bacio sulla guancia durante l'esibizione («sulla bocca raddoppia, alla francese triplica»). Ci sono addirittura il «bonus Tamberi» (l'artista salta più di 2,37metri) e il «bonus Jacobs» (l'artista corre 100 metri sul palco in meno di 9,80 secondi), che valgono entrambi 100 punti. La standing ovation del pubblico vale 20 punti, quella dell'orchestra 30. C'è anche un bonus di autopromozione: riceverà 10 punti l'artista che «pronuncia espressamente la parola FantaSanremo durante interviste, comunicazioni social e ospitate» ma ne riceverà 25 l'artista che «dice la parola FantaSanremo sul palco dell'Ariston».

Non meno fantasiosi i malus: -30 punti per un inciampo sulla scala dell'Ariston, -50 per una caduta sulla scala, -10 per il cantante che dimentica parole del testo in gara facendo scena muta o farfugliando, -10 per l'utilizzo dell'autotune,-25 per «caduta o spostamento vistoso della dentiera» dell'artista, -30 per la «caduta del parrucchino o spostamento del riporto», -25 punti per l'artista che sputa volontariamente sul palco, -30 punti per l'artista che riceve fischi, fino ai -66.6 punti per la bestemmia in diretta e ai-100 punti per l'artista squalificato. Il grande successo del gioco ha già coinvolto anche i cantanti in gara. Gianni Morandi lo conosce bene e ieri sera ha urlato il nome del gioco. Ma non è stato il solo. Michele Bravi ha aggiunto anche la fatidica parola «Papalina». Baudo, invece, ha assicurato che non giocherà ma ha fatto il suo pronostico: «Sono un po' dispiaciuto peri 14 «baudi» totalizzati da Iva Zanicchi: lei canta ancora benissimo, state attenti che potrebbe essere una sorpresa». Ma Baudo non sa che al FantaSanremo guadagna 25 punti anche chi arriverà ultimo.

