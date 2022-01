Belen e Giulia De Lellis, i segreti di Andrea Iannone sulle ex

15 gennaio 2022 a

Andrea Iannone svela i segreti sulle sue ex celebri: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Iannone svela tutta la verità nel corso di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. "Giulia ha vissuto la parte di me più difficile - ha detto Iannone alla Toffanin - Era con me nel periodo della squalifica e aveva solo 24 anni. Io ero in piena bufera. Poi non ci siamo più visti".

Più complicata la fine della storia con Belen Rodriguez. "Avevamo un ottimo dialogo - ha svelato Iannone a Verissimo - ma io sono arrivato in un momento molto complesso per lei. Si stava separando e ho portato un po' di amore nella sua vita. Sono contento del rapporto che ho avuto con lei".

