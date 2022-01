Il virus non fa prigionieri. L'influencer Giulia De Lellis annuncia: positiva al Covid, non sapete come sto

12 gennaio 2022 a

a

a

Il virus non guarda in faccia a nessuno. Neppure a Giulia De Lellis, che con una storia Instagram annuncia di aver contratto il Covid-19. "Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi - scrive l'influencer rivolta ai suoi 5 milioni di follower - al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato".

La De Lellis ha spesso raccontato ai suoi follower di essere molto ansiosa e di soffrire di ipocondria. Ora per lei non si annunciano giorni facili ma "sto cercando di rimanere tranquilla!" scrive ancora nella storia.

Al danno si aggiunge la beffa, visto che tra pochi giorni, il 15 gennaio, compirà 26 anni. Non poteva esserci regalo di compleanno peggiore per la bella influencer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.