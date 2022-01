Cosa è successo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: lei vola via e Luna Marì resta con il papà

07 gennaio 2022 a

a

a

Cosa è successo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese nessuno lo dice ma la crisi ormai sembra profonda, senza ripensamenti. Dopo il Natale e il Capodanno da separati la showgirl è volata via per godersi il caldo dell'Uruguay insieme a una amica mentre l'ex parrucchiere, rimasto in Italia, si gode la figlia neonata rimasta con lui. Su Instagram compaiono le foto di Antonino versione mammo che da solo si prende cura della bambina. Per i fan sarebbe l'ennesima prova che la coppia sia scoppiata definitivamente anche se i motivi della separazione restano un mistero.

Fioccano i commenti sotto alle foto del papà con la piccola Luna Marì. "Siete meravigliosi"; "sei stupenda", "Bellissimi". E non mancano le polemiche: "Ma la mamma che va via lasciandola così piccola... Meno male che te la cavi grande Spina". Poi c'è anche chi sottolinea che la somiglianza è talmente evidente che non c'è alcun dubbio che la figlia sia la sua. Crisi è crisi ma i diretti interessati - che solo lo scorso luglio dopo la nascita della piccola Luna Marì raccontavano di essere felicissimi - non commentano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.