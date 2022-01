"Dalle corna non si salva nessuno", la stoccata di Belen Rodriguez in vacanza con l'amica. Con chi ce l'ha...

03 gennaio 2022 a

a

a

Belen Rodriguez si gode la vacanza in Sudamerica con l'amica Patrizia Griffini ma l'eco delle stories sociale delle due arriva anche in Italia. La showgirl e la compagna di viaggio sono in Uruguay dopo aver trascorso le vacanze di Natale e Capodanno insieme in montagna. Dopo le Feste con la famiglia di Belen e la piccola Luna Marì, ora affidata al padre Antonino Spinalbese, le due si scatenano con chiacchiere sociale che potrebbero far drizzare le antenne a qualcuno...

Già, perché sul filo dell'ironia si parla di tradimenti e di corna. Davanti a un bicchiere di vino in aeroporto, prima di volare a Montevideo, l'amica filma Belen con un filtro special, che fa apparire due belle protuberanze sulla testa della showgirl. “Anche Belen ha scelto le mie corna, sei pazzesca” dice Griffini.

“Le corna sono solo due” dice la Rodriguez e "io penso di averle”. “Le hai avute” incalza l'amica. “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno” sentenzia la Rodriguez. “Siamo come cestini di lumache, pieni di corna”, e giù risate. Per tutti?

