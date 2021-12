Belen Rodriguez e la dedica inaspettata, sfrutta l'omaggio a Sofia Loren e si vendica

Giada Oricchio 29 dicembre 2021 a

Belen Rodriguez omaggia Sophia Loren e si leva un sassolino dalle scarpe. La showgirl argentina, in vacanza in montagna con tutta la famiglia e con la piccola Luna Marì, avuta dall’ex fidanzato Antonino Spinalbese, ha postato sul suo account Instagram da 10 milioni di follower un’immagine inedita: un primo piano in bianco e nero dell’affascinante Sophia Loren, la diva per eccellenza del cinema italiano.

Una foto con dedica personalizzata: “A Belen con cordialità e simpatia” firmato Sophia Loren. Il regalo di Natale è stato molto apprezzato dalla maggiore dei fratelli Rodriguez che infatti nella caption ha scritto: “L’unico autografo che avrei mai chiesto… sarà anche perché siamo nate nello stesso giorno, sei sempre stata la mia musa!”. A seguire l’hashtag: #contentacomeunabimba #graziesophia.

Ma è nelle pieghe dei commenti che si nascondono i segreti di questo post. A un follower che ha osservato: “Hai il suo stesso sguardo… occhi che sognano”, Belen ha scritto sibillina: “Credo che a furia di guardarla mi sono venuti gli stessi sogni”. Che stia pensando a un futuro da attrice? Un altro fan invece le ha ricordato che anni fa aveva chiesto l’autografo a Nina Moric e la Rodriguez: “Diciamo che manco questo è accaduto…”. Una frecciatina dopo l'ennesima polemica esplosa tra la showgirl e l'ex moglie di Fabrizio Corona sul figlio Carlos.

