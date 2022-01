Per Lucia Annunziata gli spot fanno diventare adulti

Gianfranco Ferroni 11 gennaio 2022 a

Davvero singolare la frase pronunciata da Lucia Annunziata, nel bel mezzo della sua trasmissione televisiva su Rai3: «Siamo diventati adulti, anche noi abbiamo la pubblicità». Roba da far rivoltare nella tomba Federico Fellini, che urlava «non si interrompe un’emozione», protestando contro gli spot in mezzo ai film. Comunque, per la gioia dell’ex presidente della Rai, al centro di «Mezz’ora in più» sono andati in onda spazi pubblicitari di una ditta di cucine, di un mucolitico, quindi uno spot aziendale Rai, poi la promozione di un prodotto per la pelle secca e, infine, Jack lo squartatore. Ovvero, un libro dedicato all’assassino seriale che terrorizzò Londra.

Subito dopo Jack, ecco Paolo Mieli, definito amabilmente da Annunziata come il suo «co-conduttore». Chissà, forse gli spot sono merito suo…



