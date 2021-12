Sabina Guzzanti e Lucia Annunziata, la sfida infinita si vede in tv

Gianfranco Ferroni 10 dicembre 2021 a

Sabina Guzzanti torna ad imitare splendidamente Lucia Annunziata, come nel 2003: è tutto uguale ad allora, il tempo sembra essersi fermato. Ma allora tutto andava in onda sulla Rai, e donna Lucia, raccontano, non si limitava alla classica arrabbiatura, visto che la sua presidenza contava qualcosa.

Si scatenano i webeti della Raggi e danno della traditrice a Sabina Guzzanti per l'imitazione

Ora però Sabina va in onda su La7 a «Propaganda Live», e nessuno può farci niente.



