Grande Fratello Vip, non si placa la polemica sui piedi di Soleil Sorge: "Imbarazzante"

06 gennaio 2022 a

a

a

Soleil Sorge è la pietra dello scandalo di questa edizione del Grande Fratello Vip? Prima la sua profonda amicizia con l'ex concorrente del reality e attore Alex Belli, poi le liti con gli altri coinquilini, adesso i suoi piedi. Da qualche giorno sui social non si parla d'altro, un particolare che non è sfuggito ai telespettatori. L'influencer cammina spesso scalza per casa e i suoi piedi, inquadrati dalle telecamere, non appaiono pulitissimi.

Un dettaglio imbarazzante che lascia tutti sconcertati dopo il flirt con Alex Belli e quel triangolo amoroso con Delia Duran, la lite furiosa fra l'influencer e Lulù Selassié in merito alla discussione della principessa con Katia Ricciarelli. Lo stesso Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island e nemico di Belli, ha lamentato più volte odori cattivi nella casa accusando proprio Soleil che adesso sul web tiene banco per il particolare fetish...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.