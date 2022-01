Elisa Isoardi a Firenze: la dedica sui social e le foto felice

06 gennaio 2022 a

Gatta ci cova, Elisa Isoardi a Firenze. C'è qualche novità? Per l’Epifania la bella conduttrice si è concessa una gita fuori porta (forse proprio con Alessandro?) a Firenze dove oltre a fare la turista per musei e chiese (nelle sue stories di Instagram le immagini degli interni di Santa Maria Novella incantano) ha deciso di fermarsi a rifocillarsi anche in alcuni dei luoghi più in voga delle città.

Ebbene sì, ieri Elisa è stata tra i commensali di uno dei locali fiorentini più amati non solo dagli abitanti ma anche da chi si trova in città e non vuole perdersi una delle cucine più acclamate degli ultimi anni.

Nel cuore del centro storico di Firenze, vicino porta San Frediano, il ristorante Fuor d’acqua racconta il vero sapore di mare dentro l’antica tradizione fiorentina qui completamente rivisitata visto che per la prima volta non è la carne al centro di un menù cittadino. Ma la domanda è: è stata sola in questi giorni toscani?

