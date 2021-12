Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid e sotto choc: "Ci siamo ammalati"

Giada Oricchio 27 dicembre 2021 a

"Non ho una fo**uta vita sociale eppure ho preso il Covid". Così Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere positivi al Covid. In una serie di storie Instagram, il rapper e l'imprenditrice digitale si sono mostrati ai follower con la mascherina ffp2 e Fedez ha rivelato: "Per chiudere l'anno in bellezza, come potete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi".

Ferragni ha aggiunto altri particolari: "Vi stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare e il risultato arrivato ora dice che siamo positivi. I bambini, non si sa come, per ora sono negativi". Ed è proprio per tutelare il più possibile la salute di Leone, 3 anni, e Vittoria, 9 mesi, che la coppia deve indossare la mascherina ffp2 in casa.

"Una situazione un po' così, anche perché li dobbiamo accudire non possiamo stare troppo distanti. Per fortuna però siamo asintomatici - ha raccontato Fedez-. La nostra priorità è che i bambini stiano bene e speriamo che continui così. Stanno tutti bene. So che molti sono nella nostra stessa situazione, quindi sosteniamoci a vicenda, teniamoci compagnia".

Il cantautore, visibilmente scosso, ha provato a scherzarci su: "Piccolo bilancio: il lato positivo è che farò il Capodanno a casa, quindi una grande conquista personale. Il lato tragicomico è che non ho una foto**uta vita sociale, non esco quasi mai di casa, eppure eccomi qua. Il lato rottura di ca**o è stare tutto il giorno con le mascherine in casa". Non è un periodo fortunato per i "Ferragnez".

A fine ottobre, la secondogenita Vittoria fu costretta a una settimana di ricovero in ospedale per la sindrome respiratoria RSV, mentre il 24 dicembre la coppia è tornata in fretta e furia a Milano dalla montagna perché la bimba aveva un principio di tosse e febbre. Al momento, non è chiaro se la famiglia Ferragni, presente nello stesso chalet per le vacanze, sia tutta negativa.

