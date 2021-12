Marcello Gemmato e Daniela Santanchè gli assi del burraco: la passione segreta della politica

Arnaldo Magro 22 dicembre 2021 a

a

a

Marcello Gemmato, farmacista di Terlizzi e deputato della Repubblica. È lui, che li ha contagiati tutti. In tempi come questi però, c'è poco da fare battute e allora chiariamo subito, non parliamo di Covid. Parliamo di cose molto più frivole, ovvero il Burraco. Dicono infatti, che l'onorevole pugliese sia un vero e proprio asso nel gioco delle carte ed abbia fatto appassionare, molti suoi colleghi di partito. Negli infiniti tempi morti della Camera, in tanti si sfidano anche online, con lunghe partite a colpi di «pinelle». Ma la più brava di tutte però, almeno così narrano le cronache, pare essere Daniela Santanche. Letteralmente imbattibile, chi gioca con lei, vince sempre. Si aspettano le feste natalizie per fissare incontri e tornei, come manco gli appassionati aspettano gli Us Open del tennis.

