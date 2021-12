Nella memoria di Giovanni Paolo II: la notte di Natale su Rai1 con Eleonora Daniele

Francesco Fredella 22 dicembre 2021 a

Ci sarà Arisa, dopo la vittoria a Ballando con le stelle, ma anche Riccardo Fogli e Valerio Scanu. Rai1 prepara per venerdì 24 dicembre, a partire dalle 23.45, un grande appuntamento televisiv o con la XVII edizione di “Nella memoria di Giovanni Paolo II”. Alla conduzione del programma, per la prima volta, Eleonora Daniele (il programma nasce da un’idea di Domenico Gareri, patron della manifestazione). Tantissimi gli ospiti musicali della puntata, che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia e dal coro Harmonia Mundi composto da trenta bambini.

Al centro del racconto le storie all’insegna della rinascita e del cambiamento, che invitano a guardare al futuro con maggiore speranza: l’amicizia tra Rita Dalla Chiesa e Capitano Ultimo (che arrestò il mandante dell’omicidio del padre), la commovente testimonianza di Pasquale Padovano (l’unico sopravvissuto al disastro di Linate del 2001) che racconta il suo personale legame con il Papa Santo e, infine, la storia di Giacomo: un giovane ex detenuto che uccise un suo coetaneo e che in carcere ha conosciuto la persona più importante della sua vita che rivedrà proprio in occasione di questa serata, dopo tanto tempo. “Nella memoria di Giovanni Paolo II” è un programma prodotto da Life Communication. Ideato da Domenico Gareri e scritto da Fausto Massa e Vittorio Ripoli. Regia di Giulio Di Biasi.

