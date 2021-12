Divorzio milionario per il sultano di Dubai: alla moglie 640 milioni

21 dicembre 2021 a

a

a

Indennità di divorzio record per la principessa Haya di Giordania e i due figli, che riceveranno 640 mln di euro dal sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La condanna arriva da un tribunale britannico per gli affari familiari in quella che rappresenta la più importante compensazione mai concessa nel Paese per un divorzio. Per la precisione il capo di governo degli Emirati arabi uniti, 72 anni, dovrà versare alla sesta moglie, la 47enne Haya di Giordania, circa 300 milioni di euro e oltre 340 mln ai loro figli, Al Jalila di 14 anni e Zayef, di nove, a titolo di pensione alimentare e spese per la loro sicurezza.

Wanda furiosa con Icardi. "Video hot e notte in hotel", la pace è un lontano ricordo

«Tenuto conto del loro status e della minacce generali di terrorismo e rapimento alle quali sono esposti, sono particolarmente vulnerabili e hanno bisogno di una sicurezza rafforzata per garantire la loro incolumità in questo Paese» ha dichiarato il giudice, precisando che «il sovrano stesso rappresenta la minaccia principale, non fonti esterne».

"Sofferenze atroci". Verità choc su Charlene di Monaco: in Sudafrica è quasi morta

Lo scorso ottobre l’Alta corte britannica ha sentenziato che Mohammed bin Rashid Al Maktoum aveva autorizzato l’hackeraggio del telefono della moglie e di quelli dei suoi legali britannici. In tutto dal telefono della principessa Haya erano state piratate 24 ore di registrazioni vocali e 500 fotografie, ma non era stato dimostrato che queste azioni fossero direttamente legate alla battaglia giuridica in corso nel Regno Unito per ottenere il suo ritorno e quello dei figli a Dubai. La giustizia britannica aveva riconosciuto che prima della sua partenza la principessa era stata pesantemente minacciata, minacce che non erano poi cessate dal suo arrivo nel Paese.

Charlene di Monaco e l'operazione a Dubai, spunta la tesi della grande menzogna

Il precedente record in termini di compensazioni finanziarie nell’ambito di un divorzio era stato raggiunto nel 2016, quando Tatiana Akhmedova, ex consorte del miliardario russo Farkhad Akhmedov, aveva ottenuto circa 531 milioni di euro, il 41% del patrimonio dell’ex marito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.