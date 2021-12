Il virus fa strage di bellezze, Miss Mondo rinviata per Covid

Massimiliano Gobbi 17 dicembre 2021 a

La finale di Miss Mondo, in programma a Porto Rico, è stata rinviata dopo che un quarto delle concorrenti, sono risultate positive al Covid-19. Un vero e proprio focolaio con 23 Miss risultate positive oltre a 15 membri dello staff organizzativo, che gravitavano attorno alle concorrenti. Numeri che secondo le autorità locali sarebbero destinati a crescere.

A confermarlo durante la conferenza stampa indetta con urgenza dal dipartimento della Salute di Puerto Rico, l'epidemiologo Melissa Marzán. Per queste ragioni tutte le partecipanti e gli organizzatori sono stati isolati e messi in quarantena in attesa dei successivi test clinici e potranno fare ritorno nel proprio paese "solo quando sarà accertato lo stato di salute di tutti", si legge in una nota diffusa dagli organizzatori sui social network.

Gli organizzatori del concorso hanno così deciso di rimandare la finale al Coliseum di Puerto Rico entro i prossimi 90 giorni. "La finale mondiale sarà posticipata per tutelare la salute e la sicurezza delle concorrenti, dello staff e del pubblico - riporta ancora la nota ufficiale - tutte le misure di sicurezza erano state attuate, ma ci siamo resi conto che l'evento aumentava i rischi sul palco e nei camerini".

"Attendiamo con ansia il ritorno delle nostre concorrenti, che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, per competere per la corona di Miss World", ha dichiarato Julia Morley, CEO di Miss World Ltd. Al momento non risulta contagiata la velletrana Claudia Motta, Miss World Italy, che rappresenta l'Italia nel concorso. Attraverso il canale Instagram la 21enne ha fatto sapere di essere risultata negativa al Covid, ma di essere comunque in isolamento. "Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza che sto ricevendo, è un momento molto complicato ma la salute viene prima di ogni cosa - commenta Claudia dal suo profilo instagram - ovviamente vi ringrazio anche per il sostegno ricevuto da molti di voi, durante la preparazione e fino ad oggi". "Prego per la salute di chi purtroppo si è contagiato - conclude - non vedo l'ora di svegliarmi una mattina e dimenticare l'accaduto. Vi voglio bene"

