Miss Italia, il concorso 2021 è il più social di sempre

Dare slancio alla tradizione ai tempi del digitale e dei nuovi linguaggi media. E’ l’obiettivo del concorso Miss Italia, che ha raggiunto una longevità di ben 82 anni e oggi si presenta al pubblico in una veste del tutto rinnovata. Le selezioni per individuare le 30 finaliste si sono svolte a Roma il 29 e il 30 novembre. Ora occhi al momento clou, la fase che incoronerà la reginetta e si terrà a Venezia dal 12 al 19 dicembre. Obiettivo, secondo Patrizia Mirigliani, storica presenza della manifestazione e figlia del compianto patron Enzo è l’avvicinamento alla generazione più giovane “utilizzando gli stessi strumenti di comunicazione”. A partire dalla creazione di una serie a puntate incentrata sulle ragazze, la cui creazione è affidata a GJ Squarcia, Showrunner. E poi anche la nascita di una community digitale, “Crown Revolution”, per conoscere ancora meglio le concorrenti e consentire ai più giovani di partecipare e interagire, non solo nella settimana finale ma anche in tutto il resto dell’anno. Dunque, un concorso per nulla “frontale”, ma anzi improntato su quella disintermediazione che i social garantiscono. Per riscoprire il senso della bellezza, che si intreccia con la storia di Venezia, che proprio nel 2021 celebra i suoi 1600 anni.

