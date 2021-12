La triste ammissione di Gigi D'Agostino: combatto contro un grave male, dolore costante che non mi dà pace

17 dicembre 2021 a

Un annuncio inaspettato da parte di Gigi D’Agostino. Nel giorno del suo 54° compleanno il re della musica dance ha colto tutti di sorpresa dando un triste annuncio sul proprio profilo Instagram: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... È un dolore costante... Non mi dà pace... La sofferenza mi consuma... Mi ha reso molto debole... Ma continuo a lottare... Spero di trovare un pochino di sollievo... Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza... Mi scaldano il cuore Tanto Amore... Gigi”.

Gigi D’ Agostino, noto anche come Gigi Dag, pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino, è nato a Torino il 17 dicembre 1967 ed è autore di musica dance, venuta alla ribalta fra gli anni 1990 e 2000. Il celebre disc jockey e produttore discografico torinese ha subito attirato le manifestazioni d’affetto e vicinanza da parte di fan, colleghi e addetti ai lavori.

