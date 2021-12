Che guaio per Mr Big: "Ci ha violentato". Due donne accusano il macho di "Sex & the city"

I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. L'attore si difende: "Erano rapporti consensuali"

C'è un'ombra pesantissima su Chris Noth, l'attore statunitense celebre per aver interpretato il ruolo di "Mister Big" nella serie "Sex in the city" e ora tornato alla ribalta proprio per il seguito appena uscito, dove peraltro il suo personaggio muore nella prima puntata.

Due donne, infatti, lo accusano di violenza sessuale per fatti successi alcuni anni fa. Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state vittime di violenza sessuale per mano di Chris Noth, l'interprete di Mr. Big: le due donne hanno contattato il The Hollywood Reporter separatamente, rivelando che il successo di And Just Like That..., il recente revival di Sex and the City, ha portato di nuovo in superficie gli abusi subiti.

I fatti si sarebbero verificati a Los Angeles nel 2004 e a New York nel 2015; il The Hollywood Reporter ha consentito ad entrambe le donne di utilizzare degli pseudonimi.

L'attore, contattato per un commento, ha inviato una dichiarazione al The Hollywood Reporter: "Le accuse contro di me fatte da individui che ho incontrato anni, addirittura decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, non cambia niente, per me no significa sempre no. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in discussione il tempismo di queste storie. Non conosco il motivo per cui stanno emergendo ora, ma so questo: non ho mai aggredito queste donne".

