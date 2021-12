Moda, la California sbarca a Roma con Holden

16 dicembre 2021 a

La California sbarca in Italia, Holden Outerwear presenta la sua collezione invernale a Roma. Il fashion brand californiano ha fatto il suo debutto nella boutique “Degli Effetti” a Piazza Capranica. La collezione fall winter 2022 del marchio nato oltre venti anni fa a Venice Beach, è stato presentato durante un evento, realizzato da Daniele Peccerillo, Consulente Marketing e Comunicazione del brand californiano, con l’Agenzia MakeSense – Creative Thinking. Hanno partecipato amici della boutique e molti volti noti del cinema e della televisione, tra cui Anna Safroncick, Eva Crosetta, Samantha de Grenet, Ilaria de Grenet, Giorgio Borghetti, Janet De Nardis, Matilde Brandi, Milena Miconi, Simonetta Columbu, Emanuela Gentilin, Elisa Pellini, Miriam Galanti, Graziano Scarabini, Marta Gastini e Yari Gigliucci con la compagna Silvia Mazzieri, che hanno così ufficializzato la loro relazione.

Acquisito nel 2020 da Patrick Nebiolo, già proprietario degli storici marchi Herry Beguelin e Holubar, quest’ultimo consegnato alla storia per i suoi piumini indossati da Robert De Niro e John Savage nel film culto “Il Cacciatore” di Michael Cimino, da anni i capi Holden rappresentano un must have, che gli appassionati ricercano nei principali negozi di alta gamma o presso lo store online holdenoutwear.com.

