I Maneskin annunciano le nomination per i Grammy Award

Sejmpre più sulla vetta del mondo. Damiano & C. continuano sull'onda della notorietà a livello internazionale e si prendono un'altra bella soddisfazione.

Sono stati i Maneskin, infatti, ad annunciare alcune delle nomination della 64esima edizione dei Grammy Award, gli Oscar della musica assegnati ogni anno dalla Recording Academy a Los Angeles. Alla band romana è toccato l’onore di annunciare le candidature per "Best orchestral performance", "Best opera recording" "Best choral performance", "Best chamber music/small ensemble performance", "Best classical instrumental solo", "Best classical solo vocal album", "Best classical compendium" e "Best contemporary classical composition’" tutta la parte riguardante la musica classica. Non era presente Victoria De Angelis, mentre Damiamo David, Ethan Torchio e Thomas Raggi si sono divisi gli annunci. La premiazione dei Grammy è in programma a Los Angeles il prossimo 31 gennaio.

Intanto, in Italia, i Maneskin perdono il primato. Con quasi 7 milioni e mezzo di click sui propri contenuti, è il trapper Sfera Ebbasta, il più seguito della scena italiana, a riprendersi la vetta della classifica dei musicisti più seguiti in Italia su YouTube nell’ultima settimana. Con circa un milione di contatti in meno, si accomoda in seconda posizione il rapper Rocco Hunt, fuori da poco con il nuovo disco dal titolo «Rivoluzione». Grazie ad un’impennata negli ascolti lunga un 47% di click in più, vola sul gradino più basso del podio Vasco Rossi, forte dell’uscita di «Siamo qui», il suo nuovo attesissimo disco. Chi perde il podio sono invece i Maneskin, reduci da una serie di consacrazioni all’estero, dall’apertura del concerto di Las Vegas dei Rolling Stones alla vittoria agli European Music Award come migliore band dell’anno.

