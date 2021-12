Sex and the city, che succede a Mr Big? Il primo episodio di And just like that... è un colpo al cuore

Carmen Guadalaxara 10 dicembre 2021 a

“Perdutamente mio, perdutamente tuo, perdutamente noi”. Avevamo lasciato Carrie (Sarah Jessica Parker) e Mr. Big (Chris Noth) innamorati a New York nella serie tv Sex and City, poi la svolta: i due, finalmente, hanno coronato il loro sogno sposandosi. "Non era logica; era amore".

Nessuno avrebbe mai immaginato che tutto quell’amore sofferto di Carrie tra bugie, tradimenti e ripensamenti del suo Mr Big potesse dissolversi come un soffio di rugiada in un mare azzurro.

Nel primo episodio di “And just like that..."., andato in onda ieri era su Sky e in contemporanea con l'esordio negli Stati Uniti, Mr Big muore.

La vite delle tre amiche, Carrie, Miranda e Charlotte, assente Samantha, prosegue tra gli alti e bassi dei figli adolescenti e degli acciacchi dell’età quando Mr Big viene trovato morto. Impegnato in allenamento sulla cyclette in casa, ha un infarto.

Quando una volta rientrata a casa Carrie trova il marito a terra privo di conoscenza, è ormai troppo tardi perché i soccorsi possano intervenire. Nel secondo episodio Carrie si adopererà affinché il suo John venga onorato come si deve. Sabato andranno in prima serata su Sky Serie, mentre il sabato successivo, 18 dicembre, sempre su Sky Serie partirà la versione doppiata in italiano. Nei dieci episodi, tuttavia, ci sarà ha un risvolto: una foto rubata dal set dei nuovi episodi svela che Carrie bacerà un altro uomo. Che abbia già dimenticato Mr. Big?



