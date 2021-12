Obbligo di mascherine all'aperto dal 6 dicembre a Roma, tutte le vie interessate dall'ordinanza di Gualtieri

Pier Paolo Filippi 02 dicembre 2021 a

Annunciata da giorni, è arrivata infine ieri l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri sull’uso obbligatorio delle mascherine all’aperto. Insieme al piano di controlli anti affollamento predisposti da Prefettura e Questura, l’obbligo dei dispositivi di protezione servirà per limitare al massimo la possibilità di contagi in un periodo di forte afflusso di persone in centro. Gualtieri ha firmato il provvedimento ieri sera dopo aver partecipato al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Da sabato 4 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 00,01 e le 22, sarà obbligatorio indossare le mascherine nelle strade e nelle piazze dove le attività legate alle attività natalizie provocano assembramenti e affollamenti. Per ora, su indicazione della Questura, l’ordinanza riguarderà l’area del Tridente nel Centro storico e le vie dello shopping nel quartiere Prati, oltre a viale Libia nel quartiere Africano. Ma se non ci sarà un utilizzo corretto della mascherina nei luoghi affollati, ha spiegato il sindaco, si lavorerà «a un provvedimento rafforzato con un obbligo generalizzato in tutta la città».

Resta l’interrogativo su cosa accadrà alla scadenza, dal momento che l’ordinanza ha validità fino alla mezzanotte del 31 dicembre trasformando praticamente il brindisi di Capodanno in una sorta di liberi tutti. E per tutti i giorni successivi fino all’Epifania, in cui pure è altissimo l’afflusso al Centro storico, al momento disposizioni non ce ne sono. Tornando all’ordinanza, restano esentati dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

«I contagi sono in aumento e bisogna anche rafforzare l'uso delle mascherine all’aperto in tutti i luoghi affollati - ha detto Gualtieri - Chiediamo a tutti i romani e le romane di aiutarci». Ma oltre a Tridente e Prati, sarà obbligatorio indossare mascherine anche in tutte le altre zone in cui potranno verificarsi affollamenti, come ad esempio mercatini natalizi, fiere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività.

Al momento, in ogni caso, sono queste le vie e le piazze dove sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Tridente: via del Corso; via di Ripetta; via del Babuino; piazza di San Lorenzo in Lucina; piazza del Parlamento; piazza San Silvestro; largo Chigi; largo Carlo Goldoni; piazza di Spagna; piazza del Popolo via della Croce; via dei Condotti; via Borgognona; via Frattina. Vie dello shopping: Via Cola di Rienzo; via Marcantonio Colonna; via Fabio Massimo Piazza Cola di Rienzo; Via Ottaviano; Viale Giulio Cesare; Via Candia; Viale Libia.



