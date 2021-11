"Mascherine obbligatorie fino al 15 gennaio in tutta Italia". La stretta di Natale dei Comuni

29 novembre 2021 a

I contagi in risalita e la variante Omicron in arrivo mettono in allarme i Comuni italiani. L'Anci chiede al governo una misura di massima precauzione per tutto il periodo delle feste natalizie e anche oltre: mascherine pbbligatorie all'aperto su tutto il territorio nazionale per evitare il diffondersi dei contagi laddove si possono creare assembramenti. E' il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio De Caro, ad inoltrare la richiesta al governo presieduto da Mario Draghi: "Ho chiesto al governo, in cabina di regia a nome di tutti i sindaci, di valutare l’opportunità" di provvedimenti od ordinanze per indossare mascherine all’aperto "su tutto il territorio nazionale a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio che sono i giorni del Natale, dove per lo shopping, per la voglia di stare insieme e fare comunità nelle nostre città c’è maggiore possibilità di assembramento".

De Caro, a margine della conferenza stampa "Municipi Sonori" aggiunge: "Godiamoci il Natale, la quotidianità - ha concluso il primo cittadino -, magari utilizzando la mascherina per ridurre le possibilità del contagio". Poi, ospite a Un giorno da pecora ha spiegato ancora meglio: "Ieri il governo ha detto che i sindaci fanno bene a inserire l’obbligo di mascherina all’aperto dove ci sono assembramenti tramite un’ordinanza e noi lo stiamo già facendo ma con una misura di carattere nazionale il messaggio sarebbe più forte. La maggior parte dei sindaci concorda con l’uso delle mascherine all’aperto".

