Apple Music, il più ascoltato è Sangiovanni

Apple Music svela le canzoni più importanti dell’anno con le sue classifiche annuali Top 100. Per la prima volta, Apple Music rivela la Top 100 2021: Fitness - evidenziando le canzoni più riprodotte durante gli allenamenti su Apple Music e Fitness+ - oltre alla sua Top brani del 2021 più riprodotti, Top 100 2021: Shazam, Top 100 2021: testi più letti. Le classifiche globali mettono in risalto e festeggiano un altro incredibile anno musicale, e insieme, sottolinea una nota, regalano una prospettiva unica e mondiale rispetto alla musica più ascoltata a livello internazionale.

La Top brani del 2021 Italia vede imporsi "Malibù" di Sangiovanni. «È sempre stato uno dei miei sogni quello di raggiungere più persone possibili con la mia musica», ha dichiarato Sangiovanni. «Un sogno che quest’anno si è realizzato e ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music fino a farmi diventare l’artista con la canzone più ascoltata in Italia nel 2021». Dietro di lui sul podio due brani di Blanco, "Mi fai impazzire" con Sfera Ebbasta e "Notti in bianco". Sangiovanni torna in Top 10 anche con Lady. Tra le prime 10 posizioni, tutte italiane, anche due grandi successi dell’ultimo Festival di Sanremo: "Zitti E Buoni" dei Måneskin (alla #5) e "Voce" di Madame (alla #10).

