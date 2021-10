Sangiovanni e Maria Sole Pollio, tam tam impazzito sul flirt. Ma lei smentisce

Giorgia Peretti 27 ottobre 2021 a

a

a

Se son like fioriranno. Ma non in questo caso. A smettere di annaffiare il gossip comparso negli ultimi giorni che vede protagonisti Sangiovanni e Maria Sole Pollio, è proprio quest’ultima. Già, perché sarebbe nato tutto da un acceso scambio di “mi piace” il rumor sul loro possibile avvicinamento. Sui social, in particolare su Twitter, si è diffusa la voce di un ipotetico flirt in corso tra i due, che ha fatto storcere il naso alle sostenitrici di Giulia Stabile, fidanzata del cantante e vincitrice di Amici 20. Ultimamente i due sono lontani dal radar dei social perchè immersi negli impegni lavorativi: la Stabile si divide tra “Amici” e “Tu si que vales!” e Sangiovanni continua a fare incetta di record con i singoli del suo ultimo ep.

Ma a riportare la pace tra le “irriducibili” fan della coppia, insorte in poco tempo, ci ha pensato la giovane youtuber, nonché spalla di Elisabetta Gregoraci durante la conduzione di Battiti Live. La Pollio sul proprio canale Instagram ha dato spazio alla curiosità dei suoi follower aprendo il “box delle domande” sulle sue Ig stories. La giovane attrice ha deciso di affrontare il tema e rispondere alla domanda di un utente che, in maniera diretta, le chiedeva di esporsi sull'argomento. La youtuber ha prontamente smentito le insinuazioni ma la voce ha iniziato a circolare con insistenza, in particolare negli ultimi giorni in cui è seguita un’altra indiscrezione: un presunto avvicinamento dell’influencer con un compagno di banco di “Sangio”, Deddy.

“Dicono in giro che tu e Sangiovanni state insieme, puoi smentire per non far soffrire Giulia?”, scrive un follower. L’attrice ha avuto una reazione tutt’alto che pacata: “Basta con queste st*****te! A volte scrivete cose che non hanno senso. Mi sembra di tornare a quando avevo 14 anni e dovevo difendermi dalle cattiverie! La differenza è che prima non avevo le spalle grandi di adesso – sono state le parole dell’attrice-. Quindi ora non funziona proprio più così, è anche démodé. Già che ci sono, lasciate pure in pace questi due ragazzi belli, giovani e talentuosi. Smollate me da questi chiacchiericci che detesto. Love”.

Insomma, Maria Sole Pollio pare abbia definitivamente allontanato ogni tipo di coinvolgimento sentimentale con Sangiovanni. Per il cantante vicentino, la storia con Giulia Stabile continua a gonfie vele collezionando successi canzone dopo canzone complice anche le dediche alla fidanzata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.