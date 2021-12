Il re del bisturi torna su Real Time

02 dicembre 2021 a

Riparte dal 2 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 su Real Time la terza stagione de "Il Re del bisturi"che ha come protagonista il prof Giulio Basoccu. Tutto pronto per le nuove puntate della fortunata serie. Scopriremo ancora una volta le tante storie proposte dal Prof Giulio Basoccu in onda fino al 6 gennaio 2022 su Real Time con nuovi episodi più due speciali. Appuntamento ogni giovedì alle 23 con nuove storie, dalla mamma provata dalle gravidanze e con un corpo trasformato ad una donna che decide di correggere la sua asimmetria intima che le costa sofferenza e perdita di fiducia.

Visite, approfondimenti, racconti e percorso di rinascita sono gli ingredienti di una serie che ritorna con tante novità e numerose sorprese. “Siamo tornati con questa serie - spiega il Prof Basoccu - perché in questi anni mi ha permesso di raccontare quello che quotidianamente accade nel mio studio, sono tante le donne che si rivolgono a me per i risolvere i loro problemi”. “La chirurgia estetica - prosegue Basoccu - molto spesso risolve paure, timori di carattere sociale e psicologico, per questo racconto storie di vita vissuta aprendo le porte del mio studio ma anche del mio privato. Racconterò la rinascita dei miei pazienti e come la loro loro vita cambia grazie alla chirurgia estetica. È fondamentale donare ai miei pazienti sicurezza, sono racconti forti che hanno un finale che ci regala gioia e speranza”. Giulio Basoccu tira le somme del suo lavoro e delle ultime settimane passate tra sala operatoria e studio. Giornate fatte di fatiche, sorrisi, chiacchiere con pazienti e tanta passione per il proprio lavoro che ongi volta gli regala grandi soddisfazioni.

