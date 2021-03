Torna "Ritoccati" la comedy sulla chirurgia estetica

21 marzo 2021 a

a

a

Lo studio del Prof. Giulio Basoccu è pronto ad ospitare nuovi divertenti personaggi e nuove esilaranti storie. Arriva la seconda stagione della comedy dedicata ad una delle ossessioni dei nostri tempi: la chirurgia estetica. Ritoccàti! 2, una serie bellissima.… ovviamente rifatta dal 22 Marzo su Sky Uno.

"Dove le hai messe?" Zia Mara scatena Matilda De Angelis. Il particolare hot

Ad affiancare il Prof, un cast extralarge: oltre ai confermatissimi Giancarlo Commare, Neva Leoni, Paolo Camilli, Liliana Fiorelli, Michela Giraud, Francesco Marioni e Angelica Massera, ci sono tanti volti nuovi: Federico Cesari (nel ruolo di Sergio, il nuovo specializzando), Angela Favella (nel ruolo di Ester, la social media manager) e Francesco Russo (nel ruolo di Tobia, il direttore amministrativo). E ancora Francesca Antonaci, Matteo Cirillo, Alessandro Di Domenicantonio, Federica Pagliaroli, Gianmarco Rottaro e Nicolo Senni.

Sedentari, malnutriti, insonni e incollati al video: così diventano i ragazzi con la Dad

Arriva in studio il rapper Bruno e il suo manager, Arturo, che vuole dare una nuova immagine al suo assistito. Chiara vuole ritoccare il suo ‘migliore amico’. Il Prof. è alle prese con Giuseppe che vuole risolvere finalmente il rapporto con la madre. Marisa presenta al Prof. la sua ‘adorata’ figliastra. Vanessa non si sente all’altezza di Sergio. In suo aiuto accorre Marco. Tobia ed Ester trovano un’intesa inaspettata.

Finale di stagione pieno di colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.