Lucarelli provoca Federico Fashion Style, siparietto piccante a Ballando con le Stelle

Giorgia Peretti 28 novembre 2021 a

Scoppia la gag nello studio di Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style. L’hair stylist è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione di Ballando con le Stelle. Più che delle sue esibizioni di ballo, nella giura c’è la curiosità di scoprire l’identità sessuale del personaggio divenuto famoso per la sua eccentricità. Nonostante lui abbia più volte ribadito di essere etero la domanda ancora aleggia, sebbene nessuno l’abbia mai posta, nello studio. Chi sembra essere sempre più perplessa circa la personalità di Federico Lauri, nome al secolo di Federico Fashion Style, è Selvaggia Lucarelli.

In occasione della samba di sabato 27 novembre, Federico Lauri si è presentato vestito a festa, dichiarando di volere scendere con il “carrozzone”: piume colorate, cappelli giganteschi, code, addominali posticci in gomma e gioielli ovunque. Poco prima dello show, nella clip di presentazione della performance dà una spiegazione all’accanimento della Lucarelli nei suoi confronti, profetizzando un’unione carnale. “A Selvaggia la eccito. Lei vuole venire a letto con me”, ha detto Lauri ironico. La giornalista e opinionista non si lascia sfuggire l’assist regalato dal concorrente. In diretta, inizia a girarci intorno per poi lanciare la frecciata: “Senza neanche metterci d’accordo siamo arrivati tutti e due con le piume”. “C’è qualcosa che il destino ci sta suggerendo… io ho sentito nella clip che dicevi che vorresti unirti carnalmente con me giusto?”, aggiunge.

E l’hair-stylist ribatte: “Beh perché tu delle volte mi lanci delle domande…se mi fai la domanda del segno zodiacale è un po’ banale” (riferendosi alla domanda fatta da Selvaggia nel corso della scorsa puntata nda). Ma la Lucarelli sta al gioco continuando a recitare la parte di quella interessata all’avvicinamento: “Comunque per me va bene. Tu sei sicuro?”. “Mi devo prendere un po’ di rinforzanti e poi ce la farò!”, risponde Lauri. La giuria scoppia a ridere, compresa Selvaggia Lucarelli che sembra soddisfatta della risposta ricevuta. “Un po’ di uovo sbattuto”, si riprende Lauri. “Hai visto quanta onestà in questa risposta? Mi piaci così onesto”, chiosa la giornalista.

