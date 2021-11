Maneskin, Damiano David su Instagram tira fuori tutto: nudo davanti ai fan

Giada Oricchio 22 novembre 2021 a

Hot? Sexy? No, da censura! Damiano David, il frontman dei Maneskin si è mostrato completamente nudo nelle storie del suo account Instagram. Vietatissimo ai minori. Posizione di trequarti, fisico tirato e longilineo, petto nudo, addome in mostra, gambe tornite. Tutto, si vede tutto. Si vedrebbero pure i “gioielli di famiglia” se non fosse che per non incappare nei divieti del social ha messo uno spiritoso stick a forma di cuore sulle parti intime. Bollente, ma con senso dell’umorismo. Poi per riequilibrare la situazione ha postato alcuni scatti dove indossa un elegantissimo smoking alla James Bond.

Provocazioni, rottura degli schemi, accettazione di sé stessi sono queste alcune qualità che contraddistinguono la pluripremiata band rock romana la cui ascesa sembra inarrestabile Dopo il Festival di Sanremo, i Maneskin hanno conquistato l’Eurovision Song Contest, gli Ema Awards e gli Stati Uniti dove sono entrati nella top ten dei dischi più venduti e hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Tanta musica, molte provocazioni sul palco, ma zero gossip. In questi giorni, Damiano, è stato travolto da indiscrezioni che lo vogliono impegnato in un flirt segreto con Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbese, padre della neonata Luna Marì. La showgirl non ha commentato, mentre il cantante, fidanzato con l’attrice Giorgia Soleri, si è limitato a pubblicare su Instagram una sua foto al cellulare: “Sto leggendo un sacco di stron**te”.

