Picchiata e minacciata, la Cipriani sbotta al GfVip. Poi arriva la proposta di matrimonio

"Mi picchiava e mi ricattava". Francesca Cipriani svela un retroscena sulla sua vita privata. "E' stato uno dei periodi più brutti della mia vita. Sono stata derubata e picchiata. La mia famiglia era preoccupatissima per me". La puntata del GfVip è stata segnata dal racconto doloroso della showgirl.

Poi il lieto fine a tutto. E la scoperta dell'amore. Signorini ha preparato la grande sorpresa. L'attuale fidanzato Alessandro entra in studio e fa la sua proposta di matrimonio alla Cipriani. "La vera felicità è quando tu mi dai una carezza - ha detto davanti alle telecamere - Io senza di te non riesco a stare. Io volevo chiederti se vuoi essere mia moglie". A quel punto la Cipriani prende l'anello e urla che vuole stare con Alessandro per l'eternità.

