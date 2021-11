Patrizia Pellegrino new entry al GfVip, cosa scrive sui social

22 novembre 2021 a

a

a

L'annuncio arriva sui social. Patrizia Pellegrino è la new entry al Grande Fratello Vip. L'annuncio l'ha dato la stessa attrice sul suo profilo Instagram su cui pubblica la sua foto con la scritta "concorrente ufficiale".

"E a sorpresa…. Eccomi qui!! Sono io la new new new entry all’interno del GRANDE FRATELLO VIP!!! Non so dirvi cosa succederà ma una promessa ve la faccio: ci divertiremo tantissimo e non vi deluderò! Seguitemiiiiiii, fatevi sentire e sostenetemi ora che sono “reclusa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.