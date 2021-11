Peti e rutti in diretta, Striscia la notizia fa tana a L'aria che tira. "Chi è stato..."

20 novembre 2021 a

a

a

"Flatulenze, grugniti, rumori corporali". Roba mai vista, pardon ascoltata, in tv a L'aria che tira, il programma di approfondimento di La7 condotto da Myrta Merlino. Ad accorgersi degli strani rumori andati in onda è Striscia la notizia che ha confezionato un servizio sulle gaffe della settimana televisiva, dai guai di Tgcom Economy con le inquadrature in movimento e i gesti inequivocabili del figlio di Lando Buzzanca ospite da Barbara D'Urso.

"Oh my God, ha scorreggiato". Camilla sconvolta da Biden a Glasgow

Ma cosa è successo nella trasmissione della stupefatta Myrta Merlino? Mentre venivano inquadrati due imprenditori in collegamento per parlare della crisi dovuta alla pandemia, e delle soluzioni per far ripartire l'economia in sicurezza. Poi due suoni secchi, il primo prolungato, l'altro breve e sordo, subito dopo la frase della conduttrice: "Due pezzi di paese, due imprenditori che però si capiscono perché lavorano per così dire sul pezzo".

Scanzi rischia di prendere gli schiaffi in tv: cosa fa infuriare la Merlino

"Si percepiscono distintamente dei rumori corporei - commenta il conduttore di Striscia Sergio Friscia - flatulenze, grugniti e colpi di tosse". Quest'ultimo è della conduttrice, che non sappiamo se si è accorta di quanto andato in onda a livello audio o abbia espresso il suo imbarazzo in questo modo.

"Sono di destra", il medico divenuto idolo dei radical chic gela tutti! VIDEO

Tra le altre gaffe settimanali (qui il video di Striscia la notizia ) passate in rassegna dal tg satirico ideato da Antonio Ricci c'è quella di Tgcom Economy (il giornalista che legge i risultati di borsa esce per motivi misterioso dall'inquadratura) e lo scivolone di Adriana Volpe che al GfVip denuncia una brutta "fantomima". Voleva dire pantomima?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.