Chi ritrova in radio, Jovanotti si commuove in diretta: "Sono il suo padrino..."

Francesco Fredella 19 novembre 2021 a

a

a

"Sono Jody Cecchetto di Radio Zeta", dice il figlio dello storico dj. "Ma sapete che sono il suo padrino?", risponde subito Jovanotti stupendo il pubblico in sala. "Lo dici sempre e questo mi fa molto piacere", continua lo speaker di Radio Zeta. "A parte tutto, voglio fare una piccola premessa: ci sei mancato". Jovanotti si commuove e lo ringrazia. Durante la conferenza stampa dell'ultimo lavoro musicale di Jovanotti va in onda un gustoso fuoriprogramma che vede da una parte un big della musica e dall'altra un rappresentante della Generazione Zeta (Cecchetto jr).

Video su questo argomento Gianni Morandi senza freni e senza paura. Ecco cosa combina in auto

Intanto, dalla mezzanotte di oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone di Lorenzo Cherubini. “È 'Il Boom', una canzone nuova, rapida e futurista, a colori. In tre minuti e 25 secondi succede di tutto. Ci sono dentro Tacito e Nietsche, Leopold Bloom e l'ormai celebre Zoom, l'ecologia e la fantasia tutto frullato in un ritmo che pulsa. Scritta da Lorenzo e prodotto da Rick Rubin, la canzone apre la nuova avventura musicale dell'artista”, dice Jovanotti.

La voce clamorosa sulla conduzione. Svolta sexy a Sanremo

Jody Cecchetto è arrivato da pochi giorni a Radio Zeta: è in diretta dal lunedì al venerdì con Nicolò Giustini, dalle 11 alle 13, durante Destinazione Zeta. E, da lunedì prossimo, Jody sarà anche in diretta a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News dalle 13 alle 15 (in radiovisione sul canale 233 del DTT e 737 di Sky). Solo alcuni giorni fa, in occasione dell'arrivo a Zeta, Jody aveva detto: "Papà mi ha fatto innamorare della musica. Sono molto contento del fatto che avendo frequentato tutti i giorni la radio, facendo la pianta come direbbe mio padre, mi ha aiutato molto ad ambientarmi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.