Festival di Sanremo 2022, l'indiscrezione clamorosa sulla conduzione. Svolta sexy, chi è in lizza

Indiscrezioni e toto-big, cresce l'attenzione sul Festival di Sanremo 2022. Tra i cantanti dati come possibili protagonisti della prossima edizione della kermesse Rai spicca Elisa che manca dall'Ariston dai tempi della vittoria di "Luce", nel 2001. Secondo quanto riporta il Messaggero l'artista friulana avrebbe già presentato una canzone in duetto con Rkomi, 27enne rapper milanese.

Tra gli altri big papabili ci sarebbero anche Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Blanco, ma circolano anche i nomi della giovane cantautrice Ariete, Anna, Alfa, Il Tre eAka7even, i veterani Francesco Renga, Marco Masini e Gianluca Grignani, e poi ancora Giusy Ferreri, Dolcenera e Simona Molinari ma anche Carmen Consoli.

Per le quote indie attenzione a Zen Circus e Marlene Kuntz, mentre per il pop in lizza Zero Assoluto, Kolors, Boomdabash. Si parla anche di Federico Rossi, Caccamo, Mannarino e l’Orchestraccia.

Una novità di rilievo potrebbe arrivare alla conduzione. Il direttore artistico Amadus dovrebbe, con ogni probabilità, essere affiancato dal fuoriclasse Fiorello anche se non c'è stata ancora l'ufficializzazione. Si fa largo, scirve il quotidiano romano, il nome di Anna Tatangelo per il ruolo di co-conduttrice almeno di una serata. Tra gli ospiti d'onore si avano le ipotesi Jovanotti e addirittura di Vasco Rossi.

