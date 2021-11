Amici 21, "esplode il gossip" tra Giulia Stabile e Mattia Zenzola. Ma lei gli dà il due di picche

Giorgia Peretti 07 novembre 2021 a

Tra una sfida e l’altra, ad Amici, Maria De Filippi spezza la tensione con un gioco divertente per gli allievi e il pubblico a casa e il gossip fa capolino. Durante la puntata di domenica 7 novembre, la conduttrice spiega che durante la settimana i concorrenti del talent show hanno avuto il compito di scrivere delle confessioni sui propri compagni, il tutto mantenendo l’anonimato. “Dimmi la verità” è il nome del gioco da cui è scoppiato il pettegolezzo su Giulia Stabile e Mattia Zenzola. La prima destinataria di uno dei biglietti è la ballerina professionista del cast di canale 5, Elena D’Amario, che viene fatta entrare in studio. Il commento anonimo dice: “Vorrei prendere delle lezioni di danza da te, sei brava e vorrei invitarti a cena”. Il mittente del messaggio non si è palesato e quindi non si sa chi abbia invitato a cena la ballerina.

Poi ancora un altro bigliettino, questa volta indirizzato a Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici 20 e ora ballerina professionista. Il messaggio per la Stabile è stato scritto da una “spia” che pare abbia spifferato una cotta dell’allievo di Raimondo Todaro. “A Mattia piace Giulia Stabile”, scrive qualcuno in anonimo. Giulia viene invitata ad entrare e dopo aver scoperto il contenuto del messaggio scoppia in una fragorosa risata, poi risponde: “Però io sono occupata e innamorata!”. Il riferimento è a Sangiovanni anche lui concorrente dello scorso anno e vincitore della categoria canto, i due si sono innamorati nel corso della scorsa edizione del talent.

L’imbarazzo di Mattia viene prontamente ripreso dalle telecamere ma dal suo canto ha voluto precisare: “Vorrei puntualizzare che mi piace quando balla perché è bravissima, fa impazzire ed è molto sensuale, solo in questo senso!”. Il pubblico in studio sembra non condividere questa versione dei fatti così come Christian Stefanelli, presunto autore del messaggio. Proprio lui sembrava il più divertito di tutti in questa situazione, confermando per tutto il tempo con le sue reazioni ciò che Mattia tentava di negare con le parole. Ma niente da fare per il ballerino latino-americano, il cuore di Giulia continua ancora a battere per il cantante di “Malibù”.

