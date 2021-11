Ancora fuori dall'Aria che Tira, che succede a Myrta Merlino

Giorgia Peretti 11 novembre 2021 a

Myrta Merlino lascia il posto a Francesco Magnani a “L’aria che tira”, ancora una volta. La conduttrice del programma di approfondimento mattutino di La7 dà forfait nella puntata di giovedì 11 novembre. In apertura il sostituto conduttore spiega: “Per motivi personali Myrta Merlino non è potuta venire. Lunedì tornerà in studio”.

Ma cosa accade alla giornalista partenopea? Un’assenza giustificata, certo, che però si aggiunge ad una lunga stagione turbolenta per la compagna di Marco Tardelli. Dopo l’ernia cervicale, che l’ha costretta a casa per diverse settimane, e l’infortunio al piede; a renderle la conduzione complicata è stato il calo di voce che l’ha tenuta fuori gioco la settimana passata. Lunedì scorso però era tornata al timone della trasmissione, sebbene fosse ancora afona. Tuttavia, dopo 3 giorni la conduttrice è di nuovo out. Finora, sui canali social della Merlino tutto tace, non è ben chiaro il motivo della sua assenza odierna. Che sia un riposo obbligato per il problema alla gola non risolto del tutto? È un’ipotesi probabile. Ancora qualche giorno di riposo, dunque, per la conduttrice che lunedì mattina tornerà in onda come anticipato dal suo "secondo". L’appuntamento con la trasmissione ad ogni modo procede, a fare le sue veci come sempre c’è il suo braccio destro, Magnani.

