Massimiliano Allegri e la foto clamorosa a casa dell'allenatore: ha lasciato Ambra per lei?

Giada Oricchio 10 novembre 2021 a

a

a

Ritorno di fiamma per Massimiliano Allegri? Ecco chi è la dama bianca. Il settimanale “Oggi”, in edicola, ha pubblicato le fotografie di una donna che sale a casa di Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus, lasciato da Ambra Angiolini dopo la scoperta di un tradimento. Il gossip impazza e rimbalza da Mauro Icardi a Massimiliano Allegri: in comune hanno il calcio come lavoro e le belle donne come passione, specie se non è quella ufficiale.

"Tradito da un capello biondo". Allegri, il dopo-Ambra è nell'ambiente della Juve

Dopo la consegna del “tapiro d’oro” di Striscia la Notizia ad Ambra con strascico di polemiche (era un agguato a una persona ferita, no era stata informata e ne ha approfittato per farsi buona pubblicità), i paparazzi si sono messi sulle tracce della terza incomoda e la rivista diretta da Umberto Brindani è riuscita a immortalare una signora che, a tarda sera, si reca nell’appartamento del mister a Torino. Si legge nelle anticipazioni: “La bella quarantenne, di cui Oggi decide di non svelare nome e professione, è stata sorpresa venerdì 22 ottobre far visita all’allenatore della Juventus dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società. Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora”.

La furia di Allegri su Ambra: "E' stata lei a raccontare tutto ai media". E sul tradimento...

Sempre “Oggi” aveva fornito ulteriori dettagli sulla rottura tra Allegri e Ambra sostenendo che l’attrice aveva scoperto le corna grazie a un “capello lungo biondo e liscio” nell’auto del fidanzato e che l’altro vertice del triangolo andava cercato nell’ambiente bianconero (“Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso”). Per il settimanale, gli indizi tornano perché la donna adesso ha i capelli castani con meches bionde, ma qualche mese fa, sul suo profilo social, era bionda. Chi è? Si tratta di un volto noto di un esclusivo golf club di Torino. E a quanto pare, non è nemmeno un colpo di fulmine bensì un ritorno di fiamma.

Nel 2017 il giornalista Alberto Dandolo scrisse su “Oggi” che "una cara amica dell'allentareo, una procace professionsita milanese che segue la comunicazione di un golf club non vede di buon occhio la coppia. Come mai? Ah saperlo…”. Adesso lo sappiamo.

Ambra-Allegri, esplode il caso affitto: "Me lo paghi tu". Va tutto a rotoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.