La furia di Allegri su Ambra: "E' stata lei a raccontare tutto ai media". E sul tradimento...

Il retroscena di Chi sulla separazione più chiacchierata delle ultime settimane

03 novembre 2021

a

a

Ambra Angiolini e Max Allegri non si parlano più. E non solo per la rottura della loro relazione di quattro anni. Ma anche perché a far trapelare la notizia ai media sulla separazione e sul presunto tradimento in cui sarebbe caduto l'allenatore livornese che l'ha causata, sarebbe stata proprio l'ex showgirl di Non è la Rai, oggi attrice apprezzata.

A svelarlo è un retroscena del settimanale "Chi" che ha ascoltato fonti vicine al tecnico della Juventus che ne hanno svelato tutta la rabbia per aver visto la propria vita privata spiattellata in pubblico.

Caso Striscia la Notizia, il tapiro d'Oro in causa con i legali di Ambra Angiolini

Anche sul tradimento Allegri avrebbe qualcosa da ridire, perché sempre secondo le stesse fonti era già da un po' di tempo che privatamente lui si definiva single. Insomma, come per ogni storia che finisce tra le persone "normali", anche i vip sono pronti a rinfacciarsi corna e panni lavati in pubblico.

