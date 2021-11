"Condurrò un programma in tv con Moser e Cecilia Rodriguez": la nuova vita di Matteo Diamante

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

a

a

Non avrebbe dovuto dirlo, ma alla fine la notizia bomba è stata lanciata in diretta su RTL 102.5 News. Matteo Diamante, ex concorrente dell'Isola dei famosi, sarà impegnato in un nuovo progetto. "Condurrò un programma su MTV con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, non dovevo dire nulla. Vabbè, ormai è andata", racconta in diretta. E subito sui social, dove Diamante è seguito da quasi 400 mila followers, accade di tutto. Molti fan, che lo seguono da tempo, sono curiosi di vederlo all'opera dietro le telecamere in veste di conduttore.



Diamante è stato uno dei concorrenti dell'Isola dei famosi, ha partecipato in passato a vari programmi televisivi tra cui "Ex on the Beach" (oggi condotto proprio da Moser e da Cecilia Rodriguez). Gli occhi sono puntati, quindi, su questa nuova sfida professionale: Diamante non lascerà il mondo dei social, dove va fortissimo con circa 400 mila followers. Ama viaggiare, si definisce One man show: per lui la prova del nove nel 2022. Si svolta, da una spiaggia (quella dell'isola o Ex on the beach) all'altra: Diamante brinda ad un nuovo successo.

Della nuova avventura televisiva di Diamante, per adesso, si sa poco: l'ex concorrente dell'Isola dei famosi si sta preparando al meglio al nuovo programma tv. E, da rumors, pare che sia in stretto contatto con Moser e Cecilia per fare il punto su quello che vedremo in tv nei prossimi mesi.



Poi, durante la diretta, fa il punto sulla vita social. E dice: "Lavoro in diversi canali YouTube, lavoro con MTV, sono uno showman che improvvisa. Ma bisogna sapere scegliere: è normale che se fai una campagna dove si promuove un tipo di alcol, magari non è adatta alla tipologia di follower che ti segue, come i giovanissimi, ad esempio”.

