Sei troppo grossa, ad Amici la Celentano brutalizza Serena Carella

Scoppia la polemica sul bodyshaming ad Amici 21. Tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è scontro aperto, i due insegnanti del talent show di Maria De Filippi continuano a lanciarsi frecciate dall’inizio del programma, complice la loro diversa visione di danza. La discussione, nel corso della puntata trasmessa domenica 31 ottobre, si è accesa dopo l’esibizione di Serena Carella, giovane allieva di Todaro sin da subito entrata nel mirino della Celentano. La giovane ballerina si esibisce in una coreografia in culotte, proprio come le aveva chiesto l’inflessibile maestra di classico. L’insegnante, nonostante la buona prova sottolineata dagli altri colleghi, non è convinta. Così senza mezzi termini si è lasciata andare in un discorso che ha infiammato il pubblico a casa: “Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa e tanto. Parlo sempre di danza, sei comunque bellissima. Io parlo di danza e tu sei tanta. Non ci siamo come fisico, come linee. È questo il problema. Non posso non dirlo. Sei grossa e muscolosa”. “Ognuno ha il suo fisico. Il concetto è che qui non siamo ad un concorso di bellezza. Lei fa tutto, lei è grossa secondo la Celentano ma fa tutto, si muove benissimo”, la difende l’ex ballerino di Ballando con le Stelle. “Si muove anche bene, ma non ha doti fisiche”, insiste Alessandra Celentano. “Ma vai a giudicare Miss Italia, va”, ribatte con veemenza Todaro.

Sui social monta la polemica contro il programma di Canale 5. “Questa edizione di amici dovrebbe proprio chiudere, tra il body shaming su Serena e questo becero podio sul più bello del reame stiamo toccando proprio il fondo. Facile fare bei discorsi passando per la paladina della giustizia e poi portare ancora in tv questo triste spettacolo”, scrive un utente. “Al posto di serena sarei scoppiata a piangere davanti a tutti”, commenta l’episodio, qualcun altro. E ancora: “Le uscite della Celentano su Serena di una bassezza unica, mi hanno chiamata sbagliata in 82920 modi diversi e mi hanno fatta sentire malissimo. La Mediaset sul serio dovrebbe tagliare determinate parti perché è estremamente diseducativo quello che hanno fatto vedere oggi”. Infine, chi sottolinea l’importanza delle parole in tv: “Il problema è che chi non conosce il mondo della danza inizia a pensare che il suo fisico sia sbagliato e poi magari si vede peggio di Serena e iniziano i problemi veri”.

