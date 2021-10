La figlia Vittoria è in ospedale, Fedez lancia l'allarme ai genitori

26 ottobre 2021 a

Sua figlia Vittoria è ricoverata in ospedale e Fedez lancia l'allarme sul virus respiratorio sinciziale che sta colpendo i neonati di tutta Italia. La piccola Vittoria, di 7 mesi, è ricoverata da qualche giorno e i Ferragnez sono molto in apprensione per la salute della loro bambina.

Così Fedez esce allo scoperto e pubblica sui social un appello ai genitori d'Italia: "Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni - scrive in una story su Instagram - Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando. Questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera)".

