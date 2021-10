Chiara Ferragni e Fedez ancora in ansia per la piccola Vittoria

26 ottobre 2021 a

Sono giorni di apprensione in casa Ferragnez. La piccola Vittoria, 7 mesi, ha contratto un virus che ha colpito le vie respiratorie della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo un passaggio al pronto soccorso, la scorsa settimana, durato 10 ore, la bambina era stata rimandata a casa con una terapia domiciliare che consisteva anche in un aerosol da fare più volte al giorno. Aerosol a cui “la Vitto”, come la chiamano i familiari, si era sottoposta senza fare capricci. Il tutto immortalato, naturalmente, sulle Stories di Fedez. Il tutto in tandem con Leone che, però, forse perché più grande ha reagito più velocemente alle cure.

Vittoria, invece, non accennava a migliorare. Così Chiara e Federico hanno deciso di riportarla in ospedale dove la piccola si trova tutt’ora. Momenti di paura, il pensiero alla bambina che respira male. Così i Ferragnez per 48 ore sono spariti dai loro profili social. Troppo presi dalle condizioni di salute di Vittoria. Poi la foto di qualche tempo prima, apparsa sui rispettivi profili. A ricordare che ci sono, che esistono, che è solo un momento delicato nella vita della loro famiglia. E che presto torneranno a farsi vedere tutti insieme sorridenti. “Una vecchia foto perché sinceramente non vedo l’ora di essere tutti a casa e riuniti come una famiglia – si legge sotto la foto postata su Instagram – Vittoria migliora ogni giorno e siamo così grati per tutta la buona energia che ci state inviando. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatevelo mai”. Per una volta Instagram si spegne. E Vittoria è più importante di un post da milioni di like.

