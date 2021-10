Ballando con le Stelle, Covid in pista e Milly Carlucci perde Mietta

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

“Non è un espediente”. Ballando con le Stelle perde pezzi: Mietta fermata dal Covid. La notizia apre la seconda puntata, quella di sabato 23 ottobre. La brava e bella cantante è in collegamento da casa quando Milly Carlucci annuncia il primo ostacolo in cui si è imbattuto il dancing show di Rai1. “Allora Mietta non è qui perché è risultata positiva al Covid, dolore, dolore, dolore” dice la conduttrice dando la parola alla ballerina: “Eh sì, purtroppo sì, non sai quanto mi dispiace. Come sto? Bene, direi che non ho sintomi”. Il suo maestro Maykel Fonts è stato sottoposto a due tamponi ed è risultato negativo, ma la produzione ha effettuato anche quello molecolare per avere l’assoluta certezza del mancato contagio.

Milly Carlucci, fuoriclasse della diretta, ci tiene a precisare che non sta sfruttando l’imprevisto per creare hype: “Maykel è risultato negativo però siamo in attesa del molecolare, se non dovesse farcela la coppia sarebbe esclusa, ma se sta bene il regolamento prevede che il ballerino possa esibirsi anche da solo. Dobbiamo aspettare per capire cosa succederà, però vi assicuro che non è un espediente di scaletta, avremo la risposta del tampone molecolare tra una o due ore, non so esattamente quando, ma più tardi”.

