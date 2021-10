Conor McGregor e le sciabole: cosa hanno scoperto le Iene dopo l'aggressione a Facchinetti

Giada Oricchio 20 ottobre 2021 a

Clamorosa scoperta de “Le Iene” su Conor McGregor, il campione dei pesi leggeri della UFC che tre giorni fa ha sferrato un pugno in faccia a Francesco Facchinetti. L’antefatto è noto ai più: nella notte tra sabato e domenica, durante una festa al lussuoso hotel St.Regis di Roma, il famoso e ricchissimo (180 milioni l’anno, più di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo) lottatore irlandese Mma all’improvviso e senza alcuna motivazione ha picchiato Facchinetti che ha documentato il labbro spaccato su Instagram e annunciato querela. Pronto a testimoniare il cantante Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede oltre che promesso sposo di Bella Thorne: “E’ drogato fino al midollo e alcolizzato da far schifo. Deve andare in rehab”.

McGregor è abituato agli scatti d’ira e alle aggressioni: dal 2018 a oggi si contano almeno 5 episodi di violenze a altri fighter (con squalifica a sei mesi) e persone comuni, l’ultimo a settembre sul red carpet degli MTV Awards dove ha cercato di colpire con un cazzotto il rapper Machine Gun Kelly, reo di avergli rifiutato un selfie. L’inviato del programma di Italia 1, Nicolò De Devitiis, prima ha incontrato Facchinetti, costretto a portare un collarino per alcune vertebre schiacciate, che ha raccontato: “Era la serata più bella della mia vita perché sono un amante della Mma.

A un certo punto Conor mi ha dato un pugno e mi sono ritrovato in fondo alla stanza, le guardie lo hanno preso e lo hanno attaccato al muro. Ha tutti quei bodyguard non per essere difeso, ma per difendere gli altri da lui. Mi ha soccorso il capo delle guardie”. Alla domanda se la furia cieca di McGregor sia stata scatenata dall’abuso di sostanze stupefacenti, il dj ha risposto diplomatico: “Ognuno fa le sue deduzioni”.

Video su questo argomento Facchinetti messo ko da un pugno del lottatore McGregor: la deve pagare, va fermato

L’hotel di Roma dove è avvenuta l'aggressione si è rifiutato di fornire a Facchinetti il video girato dalle telecamere di sicurezza e così la Iena De Vitiis è entrato nella hall e ha provato a avvicinare il campione di arti miste. La prima volta ha visto McGregor che stava facendo assaggiare il whisky da lui prodotto a Johnny Deep, ma la sicurezza lo ha sbattuto fuori. Ci ha riprovato e con una telecamera nascosta ha filmato un gesto incredibile. Durante alcuni scatti fotografici Conor ha tirato fuori due mezze sciabole da sotto la camicia di Versace. Per il resto, sono stati inutili i tentativi dell’inviato di strappargli una dichiarazione sull’aggressione a Facchinetti.

