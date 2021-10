Non è l'Arena, naso rotto e cerotti per Massimo Giletti. Paura e sconcerto: ecco il motivo

Giorgia Peretti 20 ottobre 2021 a

Che succede al naso di Massimo Giletti? Mercoledì 20 ottobre il conduttore di Non è l’Arena appare sul piccolo schermo con una voce alterata, il naso probabilmente rotto coperto da una fasciatura composta da bende e cerotti. “Anche con il naso rotto andiamo avanti lo stesso”, annuncia il giornalista nell’apertura dell’anteprima della puntata. Sull’account Instagram ufficiale del programma, Giletti però fa trapelare qualche informazione aggiuntiva. Fortunatamente, niente di grave per il volto noto della televisione di Urbano Cairo. Infatti, come il conduttore stesso spiega, si tratta di un piccolo incidente accaduto nel tempo libero: “Qualcuno di voi dirà, ma che ti è successo Massimo?” racconta il conduttore “Eh beh, insomma… Gioco ancora a calcio, ogni tanto, e ci si può anche mezzo fratturare il naso”.

Nessuna specifica sulla dinamica dell’accaduto, che sia stata una pallonata in pieno viso o un contrasto di gioco ma pare che la situazione sia sotto controllo. Il conduttore nel corso della puntata ironizza anche con gli ospiti in studio, tra cui Marco Liccione leader di “Variante Torinese”, presente alla manifestazione dei No Green pass tenutasi a Roma e conclusasi con l’occupazione della sede della Cgil. Giletti scherza: “La scorsa puntata ci siamo scontrati; infatti, da qui è avvenuto il fatto (si indica il naso nda). Ha mandato qualche amico sotto casa”. Liccione alza le mani: “No, no, io non c’entro niente”.

