Katia Ricciarelli rovinata dal complotto: esplode la lite con Carmen Russo. Caos al GF vip

"Sei una st**za!". Ira funesta della concorrente Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6, lunedì 18 ottobre nel corso dell'undicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo che il soprano ha nominato l'inquilina Carmen Russo definendola “pettegola e maestrina” e accusandola di complottare contro di lei e di mettersi d’accordo con altre donne della casa su chi mandare al televoto, la ballerina ha replicato che l’artista si era una “vendetta” per aver perso a biliardo.

Le opinioniste in studio Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno dato regione a Katia e il conduttore Signorini ha chiuso velocemente il battibecco, ma l’incendio ormai era scoppiato e in nottata si è consumata una lite feroce. A diretta finita, una furibonda Carmen ha punzecchiato la Ricciarelli: “Se esco sono anche felice. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro…”.

"Io ho una famiglia" e si scatena il caos. Insulti tra la Ricciarelli e la Russo

Una frase che l’ex moglie di Pippo Baudo ha preso come una frecciatina: “Ma che brava! Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi, che hai una famiglia. Una cosa da str**za, da str**za. A rinfacciare che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha. Attaccati al tram con la famiglia. E sienite sta famiglia! Hai detto una cosa brutta per una votazione. Sono stanca di gente falsa, odio le falsità. Che cattiveria che mi hai fatto. Falsa e cattiva”. Carmen Russo ha controreagito: “Tu pretendi che stiamo tutti intorno a te Katia! Confondi la gentilezza, la sincerità e l’educazione…”.

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno riportato la calma anche se poco dopo Russo si è sfogata con Raffaella Fico sostenendo di aver ragione: “Katia ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo. Non ho complottato. E’ normalissimo che abbia reagito con quello che mi ha detto. E’ vero, ho che fuori ho una famiglia però non era una cattiveria verso di lei. Posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona?”.

