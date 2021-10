I paparazzi beccano Massimo Giletti e Claudia Gerini a tarda notte: scoppia l'amore?

Giada Oricchio 13 ottobre 2021 a

C'è del tenero tra Massimo Giletti e Claudia Gerini? Il settimanale "Chi", in edicola, pubblica le foto del giornalista e dell'attrice impegnati in una lunga e piacevole chiacchierata. Secondo la rivista, i due si sono incontrati in tarda serata davanti alla Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. Dunque non erano in cerca di privacy. Giletti e Gerini sono stati riconosciuti dai fan e si sono prestati volentieri a selfie e saluti sotto l'occhio vigile della scorta assegnata al conduttore di "Non è l'Arena" per le minacce subite dal boss mafioso Graviano.

La sintonia tra i due volti noti era evidente e chissà che, complice una magica notte romana, l'amicizia di vecchia data non si trasformi in altro considerando che entrambi sono single. Giletti aveva dichiarato in un'intervista a "Chi" di sentire il bisogno di "cercare una maggiore felicità", mentre Claudia Gerini ha posto fine in modo amichevole alla sua storia con Simon Clementi.

