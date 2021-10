Tom Cruise irriconoscibile, la foto sconvolge i fan: "Cosa ha fatto alla sua faccia?"

Giada Oricchio 13 ottobre 2021 a

“Cosa diamine ha fatto Tom Cruise?”. E’ quanto si sono chiesti fan e gente comune dopo aver visto Tom Cruise a una partita di baseball durante il fine settimana. Stanno facendo il giro del mondo le immagini della faccia “rifatta” dell’attore mentre assisteva, insieme al figlio Connor, 26 anni, a Gara 2 della National League Division Series tra i Los Angeles Dodgers e i San Francisco Giants.

Il protagonista della saga di “Mission Impossibile” e di “Top Gun”, 59 anni, è così gonfio in viso da far ipotizzare che abbia esagerato con il ritocchino. Cruise era di buon umore, ha sorriso e salutato il pubblico, ma in breve tempo foto, video e meme del suo volto “da luna piena” hanno inondato i giornali e la Rete. Su Twitter gli utenti si sono divisi: qualcuno ha pensato che non si trattasse davvero della star hollywoodiana bensì di un sosia, qualcuno lo ha difeso ipotizzando che avesse preso qualche kg per un nuovo film e ha condannato il bodyshaming: “Il fatto che venga preso in giro per il suo aspetto è una cosa schifosa secondo me”.

Molti però sospettano che abbia fatto un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica: “Cosa succede alla bella faccia di Tom? Perché ha le guance gonfie di uno scoiattolo?”, “Cosa gli fa in faccia il chirurgo? E’ lo stesso di Wayne Newton?”, "Oh mio Dio, sembra una persona totalemnte nuova".

