I Maneskin sono ovunque, pure al Tale e quale show polacco! Il video dell'imitazione cult

12 ottobre 2021 a

a

a

Tutti pazzi per i Maneskin dentro e fuori dai confini nazionali. La band romana è stata protagonista di Twoja Twarz Brzmi Znajomo, la versione polacca di Tale e Quale Show in onda sul canale Polsat in una puntata in cui sono stati imitati solo artisti italiani da Raffaella Carrà a Zucchero, da Eros Ramazzotti ai Ricchi e poveri. L’attore Chris Cugowski è stato molto convincente nell'interpretare Damian David e la sua versione di Zitti e buoni, brano che ha vinto il Festival di Sanremo e poi l'Eurovisione Song Contest, ha conquistato il pubblico e i social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.