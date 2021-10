Cosa farà dopo la chemio, Carolina Marconi emoziona tutti

Francesco Fredella 12 ottobre 2021 a

a

a

"Il 10 novembre finisco la chemio e farò una grande festa": Carolina Marconi a Storie italiane emoziona tutti. Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il cancro. E non nasconde quanto abbiano pesato gli assurdi attacchi ricevuti in questi mesi. In studio a Storie italiane rompe il silenzio raccontandosi a Eleonora Daniele, che attacca i "leoni da tastiera". “Ci sono un sacco di cretini, perché siete dei cretini. Ma come vi permettete di toccare la forza e il coraggio di una donna che decide con grande umiltà di condividere la sua vita e un momento così fragile? Siete dei cretini", tuona la Daniele che mette a tacere gli haters.

La Marconi, 43 enne di origini venezuelane ed ex concorrente del Grande Fratello, vuole sorridere. E lo fa senza pensare agli attacchi. Una donna di grande personalità, che lascia tutti senza parole. “Sono orgogliosa di essere donna, tutte le donne che mi hanno scritto mi hanno tranquillizzata e non mi hanno fatta sentire sola. Uso Instagram come un diario”, racconta Carolina.

Il suo rapporto con i followers, però, è anche scandito da tantissime testimonianze di affetto. Poi Carolina parla del suo rapporto con quel maledetto tumore al seno, scoperto per caso durante una serie di controlli di routine. “Io sto bene, la sto vivendo serenamente e con forza. A volte non so nemmeno dove l’ho trovata”, dice a Storie Italiane. La Marconi sta per completare il ciclo di chemioterapia bianca. "Dico sempre che il 10 novembre finisco tutto e farò una grande festa", conclude. La Daniele non riesce a trattenere le lacrime e avvisa il pubblico: "Seguirò la tua storia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.